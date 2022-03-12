İstiklal Marşı Okuma Yarışması’nda Köyceğizli Yıldız birinci oldu

Muğla il genelinde düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda Köyceğizli Safiye Yıldız ortaokullar kategorisinde il birincisi oldu.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Muğla il genelinde düzenlenen ’Ortaokullar Arası İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması’ sonuçları açıklandı. Duyurulan yarışma sonuçlarına göre Köyceğiz Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu öğrencisi Safiye Yıldız il birincisi oldu. Düzenlenen ödül töreni ile dereye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Törende, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve onların danışmanlığını yapan öğretmenlere teşekkür etti.