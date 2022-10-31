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İstanköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Yunanistan’ın Kos (İstanköy) açıklarında su alan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Bodrum’a yanaştırıldı.
MUĞLA 31.10.2022, 10:31
Yunanistan’ın Kos (İstanköy) açıklarında su alan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Bodrum’a yanaştırıldı.
İstanköy açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve su alan 15 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı alınması üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait bölgede bulununKIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.
Kurtarma botu tarafından su alan teknedeki suyu tahliye edilmesinin ardından KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum’a emniyetle yanaştırıldı.