İşitme Engelliler Derneği’nden Bodrum Belediyesi’ne ziyaret

Bodrum İşitme Engelliler Dernek Başkanı ve üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu’nu ziyaret etti.

Konacık Mahallesinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarete, Bodrum İşitme Engelliler Derneği Başkanı Turhan Borak, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu eski başkanlarından Erdoğan Altuntaş ile dernek üyeleri katıldı.

Yapılan konuşmaların sesli çevirisi işaret dili tercümanı Gülsem Talay tarafından yapılan ziyarette dernek başkanı Turhan Borak; “Bize verdiğiniz desteklerden dolayı, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, sizlere, tüm çalışanlarınıza dernek üyelerimiz ve Bodrum yarımadasında yaşayan tüm işitme engelli vatandaşlar adına teşekkür etmek istiyorum. Bodrum İşitme Engelliler Derneği olarak önümüzdeki haftalarda yapacağımız yeni bir projemiz var. Bodrum yarımadasında okuma yazma ve işaret dili bilmeyen işitme engelli vatandaşlarımıza kurslar açmak istiyoruz.” dedi.

Ziyaretleri için dernek başkanı ve üyelerine teşekkür eden Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ise Bodrum Belediyesi olarak Bodrum yarımadasında yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olduklarını ve onların isteklerini yerine getirmek için çalıştıklarını belirterek, işitme engellilere yönelik açılacak olan okuma yazma ve işaret dili öğrenme kursu için Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle yapılabileceğini ifade etti.