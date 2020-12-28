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İşçiler zammı Muğla Zeybeği ile kutladı

Muğla’nın Menteşe Belediyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşı 3 bin 210 lira olarak belirlenirken, işçiler zammı Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte Muğla Zeybeği oynayarak kutladı.

MUĞLA 28.12.2020, 19:37
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İşçiler zammı Muğla Zeybeği ile kutladı

Muğla’nın Menteşe Belediyesinde çalışan işçilerin en düşük maaşı 3 bin 210 lira olarak belirlenirken, işçiler zammı Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte Muğla Zeybeği oynayarak kutladı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile Disk- Genel İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş arasında imzalanan ve işçiler tarafından sevinçle karşılanan sözleşmeye göre, en düşük maaş alan personele yüzde 32,5 zam yapılırken, tüm personellere ortalama yüzde 24,5 oranında zam yapılmış oldu.

“Emek en yüce değerdir”

Toplu İş Sözleşmesinin Menteşe Belediyesi’ne ve işçilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak en uzak mahallemizden, en yakın mahallemize kadar hizmet götürüyoruz. Çünkü bizim amacımız vatandaşlarımıza en kaliteli en verimli hizmeti verebilmek. Bunu da sizlerin özverili çalışmaları ile yapıyoruz. Bugün hepiniz Menteşe Belediyesi’nin kendi personel şirketinin personellerisiniz. Emeğin en yüce değer olduğunu bilen bir başkan olarak, bugün bu noktaya çalışarak gelen bir başkan olarak sizleri en iyi anlayanlardanım. Toplu iş sözleşmesinin sizler için en iyi şekilde sonuçlanması için görüşmelerimizi yaptık. Bugün imzalayacağımız sözleşme 1 Temmuz 2020 ile 31 Aralık 2022 yılları arası 2,5 yıllık olarak 576 personelimizi kapsamaktadır. Sözleşme kapsamında 2020 yılı için 17 yevmiye, 2021 yılı için her ay ilave 24 yevmiye verilecek. Aranızda aynı işi yapıp da farklı maaş alan arkadaşlarımız vardı. Bu sözleşme ile eşit işe eşit maaş, aynı işi yapanların aynı maaş alması için çalıştık. Bugün imzalayacağımız sözleşme ile personeller arasındaki maaş makasını en düşük maaş alanlara yüzde 32,5 zam yaparak daralttık. Bunun yanında tüm personellerimize her ay maaşıyla birlikte 215 Türk Lirası sosyal yardım desteği verilecek. Temizlik işlerinde çalışan personellerimize ayrıca her ay 100’er Türk Lirası temizlik hizmeti yardımı yapılacak. Ayrıca engelli personellerimize her yıl Mayıs ayında 500 Türk Lirası ilave ödeme yapılacak. Tüm işçilerimize 1 Mayıs İşçi Bayramı vesilesiyle Nisan Ayında 200 Türk Lirası ilave ödeme yapılacak.” dedi.

İşçilerden Zeybekli kutlama

Her zaman emekçinin haklarını gözeterek en yüksek maaşı almaları konusunda özenle çalıştıklarını belirten Başkan Gümüş, “Hizmetlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyor, aynı özen ve azimle çalışmaya devam edeceğinize inanıyorum. Yaşam hakkınızı en iyi şekilde yaşayabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Toplu İş Sözleşmemiz belediyemize, sizlere ve ailelerinize hayırlı olsun” dedi.

Toplu iş sözleşmesi sonrası Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Başkan Yardımcıları, DİSK Genel- İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ile birlikte işçiler toplu iş sözleşmesini zeybek oynayarak kutladılar.
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