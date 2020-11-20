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İş yerindeki yangın söndürüldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu

MUĞLA 20.11.2020, 10:39
İş yerindeki yangın söndürüldü
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.00 sıralarında, Karagözler Mahallesi Ece Marina içerisinde yer alan bir iş yerinde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerindeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın dolayısıyla iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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