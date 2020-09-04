İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü

Muğla’nın Menteşe ilçesi sanayi içinde bulunan bir iş yerinde çıkan araç yangını çalışanlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Muğla’nın Menteşe İlçesi 139 numaralı sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde bulunan bir iş yerinde iddiaya göre araç tamiri sırasında yangın çıktı. Olayın 112 Acil çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç yangını iş yeri çalışanları tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri iş yerinde soğutma çalışması yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.