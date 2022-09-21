İş adamı Eczacıbaşı, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile görüştü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Bülent Eczacıbaşı, Muğla Valisi Orhan Tavlı’yı ziyaret ederek, Bodrum’da yaptıracağı fen lisesi ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Ziyarette Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçan, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile Bodrum Academia Başkanı İbrahim Atalay hazır bulundu.

Bodrum Ortakent Mahallesi’nde 12,5 dönüm hazine arazisi üzerine, hayırsever iş adamı Ferit Bülent Eczacıbaşı tarafından yaptırılacak olan 20 derslikli fen lisesi, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon, tam teşekküllü kapalı spor salonu ve 30 hanelik öğretmen lojmanından oluşan fen lisesi kampüsü için imzalanan protokolde yapılacak çalışmalar istişare edildi.

Ziyarette ayrıca Muğla Teknopark çalışmaları ile Muğla’nın kültür turizmi ve sağlık turizmi potansiyeli değerlendirildi.

Vali Orhan Tavlı eğitime yaptığı katkılar nedeniyle iş adamı Ferit Bülent Eczacıbaşı’ya teşekkür etti.