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İrem Derici denizden çıkmak bilmedi
BODRUM’DA TATİL YAPAN ÜNLÜLER KERVANINA KATILAN ÜNLÜ ŞARKICI İREM DERİCİ MAVİ SULARIN DOYASIYA ÇIKARDI
MUĞLA 03.08.2020, 11:50
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Bodrum’da tatil yapan ünlüler kervanına katılan ünlü şarkıcı İrem Derici mavi suların doyasıya çıkardı.
Kurban bayramı tatilini Bodrum’da değerlendiren İrem Derici önceki gün Yalıkavak’ta bir beach görüntülendi. İskeleden denize atlarken objektiflere takılan Derici yaklaşık 2 saat denizde kaldı. Denizin tadını doyasıya çıkaran İrem Derici’ye menajerinin de eşlik ettiği görüldü.
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