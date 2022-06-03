İpekböceği yetiştiricilerine destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi, kırsalda istihdamın artması, kırsal kalkınmanın sağlanması ve geleneksel tarım üretiminin desteklenmesi için işbirliği çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘İpek Böcekçiliğini İyileştirme, Geliştirme ve Sürdürülebirliğinin Sağlanması’ projesi çerçevesinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Menteşe Bayır Mahallesi’nde ipekböcekçiliği üreticileri ile bir araya geldi.

Menteşe’nin bir tarım kenti olduğunu söyleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği yaparak tarım kenti Menteşe’de güzel çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olarak kadın kooperatifleri ile işbirliği yaptığını, bu işbirliğinden birisinin de ipekböcekçiliği projesi olduğunu vurgulayan Başkan Gümüş, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gürün, “İpekböcekçiliği projesinin temelinde kadınlarımız var”

Büyükşehir Belediyesi olarak tarıma, üreten köylüye ve kooperatiflere büyük önem verdiklerini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İpekböcekçiliği projesinin temelinde kadınlar olduğunu söyledi. Başkan Gürün, “İpekböcekçiliği gibi pazarı hazır bir ürünün üretilmesine destek olmak ve vatandaşlarımıza ek gelir sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Seydikemer Çobanlar Mahallesi ve Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi’nde İpek böceği beslenmesi için çadır kurduk. Bu besleme çadırlarında ipek böceği yetiştirilmesi için uygun ortam ve koşullar var. Çadırlarımızı sadece ipek böceği besleme alanı olarak değil aynı zaman sizlerin menfaati için başka alanlarda da kullanmak istiyoruz. Dikilen dut ağaçlarının besin olacağı ipekböceklerinin sadece kozasını değil, aynı zamanda ipek ipliğini de burada üreticilerimiz elde edebilir. Büyükşehir olarak üreticilerimizle kooperatiflerimizle el ele vererek ipekböcekçiliğinin, ipeği, dokumasını Muğla’mızda yapabiliriz. Burada üretilecek olan ürünün pazarı hazır. Dolayısıyla sadece kozayı satmayacağız, ipek ipliğinden dokuma yaptıracağız. Kooperatiflerimiz hem üretecek, hem ipeği elde edecek. İpekten de mamul haline getirip pazarlamasını yapacak. Muğla büyük bir kooperatifçilik örneği olacak. Projemize kadınlarımızın sahip çıkması durumunda Büyükşehir Belediyesi Menteşe Belediyesi olarak üreticilerimize gerekli ortamı hazırlamaya hazırız” dedi.