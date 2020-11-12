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İnternetten etil alkol satarken jandarmaya yakalandı

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE ECZA DEPOSUNDAKİ ETİL ALKOLLERİ İNTERNET ÜZERİNDEN JANDARMAYA SATMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI.

MUĞLA 12.11.2020, 11:56
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İnternetten etil alkol satarken jandarmaya yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek yapılan istihbari çalışma neticesinde Menteşe’nin Orhaniye Mahallesinde ikamet eden A.Ö. isimli şahsın ecza deposunda etil alkolleri internet üzerinden perakende sattığı bilgisi alındı.

Alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, şüpheli şahısla irtibat kurarak etil alkolü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine pazarlamak isterken suçüstü yakalandı. Muğla Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası şahsın aracında ve işyerinde yapılan aramalarda 420 litre etil alkol, 14 adet 0,25 ml anoson, 14 adet tahıl aroması ve 2 adet malt aroması ele geçirildi.

Jandarma tarafından suçüstü yapılan şüpheli A.Ö. ile ilgili adli işlemlere başlandığı öğrenildi.
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