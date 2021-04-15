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İnternet ortamında doğuma hazırlık kursu

Menteşe Belediyesi’nin internet üzerinden uzaktan doğuma hazırlık kursları devam ediyor. Pandemi nedeniyle internet ortamında uzaktan verilen kurslara kayıt yaptırmak isteyen anne adayları https://forms.gle/Gs5Zc76XQCvENxQQ8 linkten kayıt formuna ulaşabiliyorlar.

MUĞLA 15.04.2021, 14:46
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İnternet ortamında doğuma hazırlık kursu

Menteşe Belediyesi’nin internet üzerinden uzaktan doğuma hazırlık kursları devam ediyor. Pandemi nedeniyle internet ortamında uzaktan verilen kurslara kayıt yaptırmak isteyen anne adayları https://forms.gle/Gs5Zc76XQCvENxQQ8 linkten kayıt formuna ulaşabiliyorlar.

Menteşe Belediyesi pandemi nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediği kurs, eğitim ve etkinliklerini internet ortamında uzaktan olarak vermeye devam ediyor.

Pandemi sürecinde verdiği kurslar ile vatandaşlarına ulaşan Menteşe Belediyesi’nin online olarak verdiği ücretsiz Doğuma Hazırlık Kursları uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor.
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