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İnşaat malzemesi çalarken yakalanan zanlılar adliyeye sevk edildi
Muğla’nın Ortaca’da inşaat yapanların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar son işlerinde yakalandılar. Polis tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
MUĞLA 13.09.2022, 11:55
Muğla’nın Ortaca’da inşaat yapanların korkulu rüyası haline gelen hırsızlar son işlerinde yakalandılar. Polis tarafından suçüstü yakalanan 2 kişi emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Ortaca’da son 10 günde inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olayları üzerinde Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ilçede bulunan 4 inşaatta hırsızlık yaptığı tespit edilen O.A. ve M.Y. geçtiğimiz yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi. 2 zanlı tutuklanma suç evrakları ile birlikte adliyeye sevk edildi.
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