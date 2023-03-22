İnşaat atıkları asfalt malzemesine dönüşüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurduğu mobil konkasör şantiyesiyle inşaat atık malzemelerini geri dönüşümde kullanarak asfalt yapımında kullanırken, atık malzemelerin dönüşünden üretilen malzemeler ile 2018 yılından bugüne kadar 9milyon 959 bin 427 TL kar elde etti.

Geri dönüşümle 88 kilometre yol yapıldı

Her geçen gün yükselen ham madde fiyatları nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi geri dönüşüm ve tasarruf çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yol yapım çalışmalarında kullanılan asfalt malzemelerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Maliyetleri azaltmak kendi üretimini yapmak için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan 2 konkasör ile birlikte il genelinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan hafriyat malzemelerini, dolgu ve asfalt malzemesi haline getiriyor. Üretilen bu malzeme yine büyükşehir belediyesi tarafından İl genelinde yapımı süren yol çalışmalarında kullanılıyor. Büyükşehir Belediyesi geri dönüşümünü sağladığı malzemelerle 88 kilometre yol asfaltlama çalışması yaparak kendi üretimini sağlamış oluyor.