ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78 - Pınar Karşıyaka: 86
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka’nın 78-86 galibiyeti ile sonuçlandı.
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka’nın 78-86 galibiyeti ile sonuçlandı.
Salon: Beşkaza
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Şahin xx, Ziya Özorhon xx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz xx 1, Erdem İlter x 4, Abu xxx 25, Emir Gökalp xx 2, Caner Ercan xx, Barış Hersek x, Mustafa Baştürk x , Polat Kaya xx, Cook xxx 15, Sercan Ergin x, Atkins xxx 12, Frazier xxx 19
Başantrenör: Alkım Ay
Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen xx 2, Morgan xxx 22, Arca Tülüoğlu x, Mahir Ağva 4 xx, Semih Erden xx 5, Onuralp Bitim x , Kennedy xx 3, Taylor xxx 15, Henry xxx 5, M’Baye xxx 18, Yunus Emre Sonsırma xx 12, Nusret Yıldırım x
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 37-51 (Pınar Karşıyaka lehine)3. Periyot: 69-59 (Pınar Karşıyaka lehine)
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|17
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Sivasspor
|17
|22
|10. Karagümrük
|16
|21
|11. Malatyaspor
|16
|21
|12. Antalyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Villarreal
|18
|32
|4. Barcelona
|17
|31
|5. Real Sociedad
|18
|30
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12