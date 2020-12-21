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İncirliin ve Beçin Kalesi için proje hazırlandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan; 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Beçin Kalesi ile Türkiye’nin en güzel mağaraları arasında yer edinen İncirliin Mağarası için Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) proje başvurusunda bulunuldu. Proje kapsamında İncirliin Mağarası’na cam teras yapılması planlanıyor.

MUĞLA 21.12.2020, 09:58
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İncirliin ve Beçin Kalesi için proje hazırlandı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan; 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Beçin Kalesi ile Türkiye’nin en güzel mağaraları arasında yer edinen İncirliin Mağarası için Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) proje başvurusunda bulunuldu. Proje kapsamında İncirliin Mağarası’na cam teras yapılması planlanıyor.

Milas Kaymakamı Eren Aslan, GEKA’ya iki proje için başvuruda bulunduklarını açıkladı. İlk projenin; Milas’ın Beçin Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Beçin Kalesi ile ilgili olduğunu belirten Kaymakam Arslan, “Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına sunduğumuz ilk projemiz ’Beçin Ören Yerinin Çevre Düzenlemesinin Yapılıp Kültür Turizmine Kazandırılması’ projesi. Beçin Antik Kenti, başta geometrik, arkaik, klasik dönemler olmak üzere Roma, Bizans, Menteşeoğulları ve Osmanlı dönemlerinde kullanım görmüş bir yerleşim alanı. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Beçin, 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yerini aldı. Beçin Kalemiz ve yerleşim alanında projemiz kapsamında yapılacak düzenlemeler ile Beçin Kalesi ve içerisinde sakladığı değerler gelecek nesillere aktarılacak” dedi.

"İncirliine cam teras yapılması planlanıyor"

Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına sunulan ikinci projenin ise Gökçeler Mahallesi’nde yer alan, İncirliin Mağarası ve Gökçeler Kanyonu ile ilgili olduğunu ifade eden Kaymakam Arslan,

“İkinci projemiz ’Adım Adım Gökyüzüne’ adıyla İncirliin Mağarası ve Gökçeler Kanyonuna yapacağımız cam teras ve düzenleme çalışması olacak. Gerekli onayı almasını umduğumuz projelerimizin ilçemizin kültür ve doğa turizmine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Doğa severler için vazgeçilmez bir güzergah olacak

Gökçeler Kanyonu, Karacahisar Mahallesi Suçıkan mevkiinden başlayıp, Gökçeler Mahallesi’ne kadar yaklaşık 8 kilometre uzunluğunda eşsiz bir doğal çevreye sahip. Yer yer arkeolojik buluntulara da rastlanılan kanyonda asırlık zeytin, ceviz, incir ve çınar ağaçları, maki bitki örtüsü ve kızılçam ağaçları ile kaplı. Kanyonun içinden Hamzabey Çayı geçmekte ve yöre halkı eskiden bu çayın üzerinde 14 adet un değirmeni olduğunu ifade ediyor. Bu değirmenlerden üç tanesinin kalıntıları günümüze kadar ulaşmış. Kanyonu baştan sona iki yakaya ayıran Hamzabey Çayı, üzerinde oluşan irili ufaklı şelaleleri ve göletleri ile doğa severler için vazgeçilmez bir güzergah. Gökçeler Kanyonu doğa yürüyüşü, dağ tırmanışı, mağara gezisi yapmak ve günübirlik turlar düzenlemek için son derece cazip bir bölge özelliği taşımakta. Görsel estetiği yüksek olan kanyonun eşsiz panoramik görüntüsü, daha önce Milas Kaymakamlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yapılan çalışmalarla turizmin isteklerine cevap verebilecek şekilde dizayn edildi. Bu çalışmalar kapsamında kanyonun zirvesine bir seyir terası yapıldı. Kanyon doğal hayatı içinde oklu kirpi, keklik, tavşan, üveyik, karatavuk, bıldırcın, çakal, tilki ve yaban domuzu gibi hayvanlar yaşamakta. Bu hayvanların yanı sıra kanyonda bulunan irili ufaklı mağaralarda cüce cinsi yarasalar yaşamakta.

Yaklaşık 30 mağaranın bulunduğu Gökçeler Kanyonu’nda irili ufaklı olan bu mağaraların en önemlileri İncirliin ve Çatal Mağara. İncirliin Mağarası, son derece güzel ve ilginç dev sarkıt, dikit, sütun ve damlataş havuzları ile kaplı. Mağaranın damlataş sütunları ana galeriyi çok sayıda salona ayırmış.

Toplam uzunluğu 345 metre olan İncirliin Mağarası geniş bir girişe sahip olup, mağara birbiriyle bağlantılı birçok salondan oluşmakta. Turizme kazandırılması ile mağarada gezilebilecek kısım yaklaşık 155 metre. Mağara ve çevresi Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile I. Derece Arkeolojik ve I. Derece Doğal Sit olarak tescillendi.
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