banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Telegram 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı
Resmen dava açıldı!
Resmen dava açıldı! "Korona virüsü Bill Gates üretti"
Trump'tan azil süreci açıklaması!
Trump'tan azil süreci açıklaması!

İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Songur, Milli Eğitim ve diğer kurumlardan temin ettiği atıl durumdaki bilgisayarları kurduğu atölyede tamir ederek sınırsız eğitim projesine katkı sağlıyor. Köylü çocuğu olduğunu, küçükken bilgisayar hayaliyle büyüdüğünü söyleyen Songur, kendi imkansızlıklarından yola çıkarak bu zamana kadar 180 bilgisayarı kırsalda eğitim gören çocuklar için tamir etti.

MUĞLA 13.01.2021, 09:51
2
İlkokul müdürü tamir ettiği bilgisayarları öğrencilerin hizmetine sundu

Muğla’nın Menteşe İlçesi Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Songur, Milli Eğitim ve diğer kurumlardan temin ettiği atıl durumdaki bilgisayarları kurduğu atölyede tamir ederek sınırsız eğitim projesine katkı sağlıyor. Köylü çocuğu olduğunu, küçükken bilgisayar hayaliyle büyüdüğünü söyleyen Songur, kendi imkansızlıklarından yola çıkarak bu zamana kadar 180 bilgisayarı kırsalda eğitim gören çocuklar için tamir etti.

Okul Müdürü Reis Songur, "Bilgisayar tamirine kendi bilgisayarlarımı tamir ederek başladım. Sürekli köy okullarında görev yaptığım için tamirciler köye gelmek için ekstra ücret istiyordu. Yol ücreti istiyorlardı ya da gelmek istemiyorlardı. Ben de kendim tamir etmeye başladım. Yeşilyurt’ta müdür olarak göreve başladıktan sonra okulda bir EBA Destek Noktası olmadığı için okula EBA Destek Noktası kurmak amacıyla kurumlardan eski bilgisayarları toplamaya başladım. Atıl durumdaki bilgisayarları tamir edip okuluma EBA Destek Noktası kurdum" dedi.

"Köy okullarının bilgisayar laboratuvarlarını yeniledi"

Müdür Songur, bilgisayarları tamir ederek tekrar kullanıma kazandırmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Köy okullarının bilgisayarlarının kötü durumda olduğunu bildiğim için önce ihtiyaç sahibi, birleştirilmiş sınıflı köy ilkokullarının bilgisayarlarını tamir ettim. Ardından ortaokulu olan köy okullarının bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarları çalışır olanlarla değiştirdim. 3 köy okulunun bilgisayar laboratuvarlarını güncellemiş olduk" diye konuştu.

"180 bilgisayarı tamir etti"

Reis Songur yaptığı açıklamanın devamında, "Pandemi döneminde uzaktan eğitime katkı amacıyla evinde bilgisayarı olmayan, internete erişim imkanı olan ihtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yine kurumlardan topladığım 180 bilgisayarı tamir ederek, 150’sini öğrencilerimize ulaştırdık. Çalışmalarımız kırsaldaki öğrencilerimiz için devam edecek" ifadelerini kullandı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ise, "Muğla Valimiz Orhan Tavlı’nın himayelerinde yürütmüş olduğumuz "Sınırsız Eğitim Projesi" kapsamında Muğla’da uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilere bu güne kadar 2 bin adet tablet dağıtıldı. Ayrıca son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gönderilen 2 bin tabletin dağıtımı devam ediyor. Projemize destek veren, kendisi köy öğretmenliğinden gelen, uzun yıllar köy okullarında müdürlük yapan ve kırsaldaki öğrencilerimizin sorunlarına çözüm üreten okul müdürümüz Reis Songur’a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12