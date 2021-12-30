İlçe Müdürleri ile sene sonu toplantısı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü 13 İlçe Müdürü ile Yatağan Termik Enerji Sosyal Tesislerinde sene sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda, Muğla eğitiminde 2021 yılının genel değerlendirilmesi yapılırken uygulanan projeler ile 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler ve faaliyetler görüşüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay açılışta yaptığı konuşmada, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesinin Muğla’da başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Çay, proje kapsamında 70 bin kitabın temininin sağlandığını, kitap bağışlarıyla okul kütüphanelerinin zenginleştirilebileceğini söyledi. Toplantıda ayrıca geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak her ilçede sıfır atık projesine uygun birer kütüphane oluşturulması kararlaştırıldı.

Toplantıda Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM)’de görüşüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı MESEM tanıtım videosunun izlenmesinin ardından, Bakanlığın hedeflediği öğrenci sayısına ilimizdeki MESEM’lerde ulaşılması adına izlenecek yol haritası belirlendi.

Bakanlığın ülke genelinde yürüttüğü ‘Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi’ ile ilgili yürütülen iş ve işlemler üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Proje kapsamında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması hususunda Muğla’nın iyi yol kat ettiği belirtilerek, 5 yaş grubu öğrencilerin yüzde 100’ünün eğitime kazandırılması ve anasınıfı sayılarının arttırılmasına yönelik hedeflere büyük adımlarla gidildiği ifade edildi.