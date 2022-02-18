İl Milli Eğitim Müdürü Çay, zehirlenen öğrencileri ziyaret etti

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılırken, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay öğrencileri ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan’da bir ortaokulda öğle arası sırasında okul kantininden tavuk döner yiyen 34 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayetleri sonrası 34 öğrenci ambulanslarla Yatağan İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Okul kantininden öğle arasında tavuk döner yediği belirlenen 41 öğrencinin, 34’ü zehirlenme belirtileri ile hemen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, diğer öğrencilerin de gözlem amaçlı hastaneye getirildiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanırken, genel durum değerlendirmesi için müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Olayın öğrenen Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise kısa sürede Yatağan Devlet Hastanesi’ne gelerek öğrencilere ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile müşahede altında tutulan öğrenciler ile görüşen Müdür Çay, öğrencilerin sağlık durumları hakkında başhekimlikten bilgi alırken, öğrenciler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.