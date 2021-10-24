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İklim kahramanları Umurça Parkı’nda buluştu

Bodrum Belediyesi destekleri ve HelpZone Gönüllüleriyle ortaklaşa düzenlenen “HelpZone Gönüllüleri, İklim Kahramanları ile bir araya geliyor” konulu iklim değişikliği farkındalık etkinliği Umurça Parkı’nda gerçekleşti.

MUĞLA 24.10.2021, 18:08
İklim kahramanları Umurça Parkı’nda buluştu

Bodrum Belediyesi destekleri ve HelpZone Gönüllüleriyle ortaklaşa düzenlenen “HelpZone Gönüllüleri, İklim Kahramanları ile bir araya geliyor” konulu iklim değişikliği farkındalık etkinliği Umurça Parkı’nda gerçekleşti.

Etkinliğe Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Yılmaz ile İlknur Ülküm Seferoğlu, HelpZone Gönüllüsü Eğitimci Sevinç Atabay ve gönüllü öğretmenler ile 3-13 yaş arası 300’e yakın çocuk katıldı. Parktaki etkinlik alanına aileleri ile birlikte gelen çocuklar eğitici ve eğlenceli keyifli saatler geçirdi.

Yaş sıralamasına göre gruplara ayrılan çocuklara resim ve boya kalemleri dağıtıldı. İklim krizi ve sebeplerinin anlatıldığı bir sinevizyon gösterisi yapıldı. Orta okul öğrencilerine de robotik kodlama ile ilgili eğitimler verildi. Burada çocuklara eşlik eden HelpZone gönüllü öğretmenler, iklim değişikliğini, dünyaya olan etkilerini çocuklara anlatarak bu konuları resme ve yazıya dökmelerini istedi. Aynı zamanda Dr.Özgür Bolat tarafından anne babalara ‘Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’ eğitimi verildi.

Atatürk anısına İğde ağacı dikildi

Atatürk’ün doğa sevgisi temalı İğde Ağacı hikayesinin çocuklara anlatılmasının ardından, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve çocuklar tarafından parka Mustafa Kemal Atatürk anısına İğde Ağacı dikimi gerçekleştirildi. “Burada olmamızdaki en büyük etken Mustafa Kemal Atatürk, onun devrimleri ve Cumhuriyetidir” diyen Başkan Aras, “29 Ekime çok az kaldı. Büyük bir coşku ile Cumhuriyet Bayramımızı sizlerle hep birlikte kutlayacağız. Bugün küçükte olsa sizlerle birlikte bu coşkunun bir adımını atmış olduk” dedi.

İklim krizi özellikle son dönemlerde bölgemizi de oldukça etkileyen bir faktör olduğuna dikkat çeken Başkan Aras, “İklim krizi dünyanın kötü yönetilmesi yanında; kaynakların bilinçsizce kullanılması ile karşımıza çıkarak; gelecek nesillerimizi etkilemeye başladı. İklim krizinden önümüzdeki süreçte çok daha fazla etkilenmeye başlayacağız. Bu sebeple, tüm çabamız sizlerin iklim krizinin sonuçlarından daha az etkilenmenizi sağlamak olacaktır. HelpZone ve Sevinç Atabay’a çocuklarımızda oluşturmaya çalıştıkları farkındalık için çok teşekkür ediyorum. Sadece çocuklarımızı değil, bizleri de eğitip, bizlerde de farkındalık oluşturuyorsunuz. Ama en önemlisi çocuklarımızın geleceğine yönelik bilgileri şimdiden edinmelerini sağlıyorsunuz.” Dedi

Etkinliğe katılım sağlayan her çocuğa katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

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