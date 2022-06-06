İklim değişikliğinin Muğla’ya etkileri paneli

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde iklim değişikliği ve Muğla’ya etkileri paneli düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’da bulunan ormanların yüzde 60’ına maden arama ruhsatı verildiğini bunun geri dönülemez olumsuzluklara yol açabileceğini vurguladı. Muğla’nın doğasının ve denizinin korunması için projelerini uygulamaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Gürün, bunun en önemlilerinden birinin atık alım tekneleriyle denizden çöpleri toplamak olduğunu söyledi. Gürün ayrıca çöplerin bertarafı için Gökova Körfezinde bulunan tesise 1 tesis daha eklemek için yer istediklerini ancak henüz kendilerine bir tahsis yapılmadığını vurguladı.

Başkan Gürün, “Belediye olarak çöpten elektrik üretimi konusunda belli bir noktaya geldik. Binalarımızın, otogarlarımızın çatısında elektrik üretimine devam ediyoruz. Denizde seyir halindeki teknelerden 7 teknemiz ile atıkları topluyoruz. Kurduğumuz tesislerle bertaraf ediyoruz. Gökova’da bir tesisimiz var. İkinci tesis için yer istiyoruz. Ancak henüz bir tahsis alamıyoruz” dedi.

Kıyı kenar çizgisi kanununda değişiklik yapıldığını belirten Gürün, “Kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenebilmesine yönelik hukuki başvuru yaptık. Biz bunun Muğla için büyük risk taşıyan bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Şu anki mücadelemiz bu uygulamanın önüne geçilmesi yönünde. Bunun için yerel ve merkezi yönetim ile birlikte olmaya, birlikte yürümeye kesinlikle ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.