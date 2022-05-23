İklim değişikliği, tarımsal faaliyetleri de etkiledi

Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sonucu Muğla’da örtü altı ve örtü üstü tarımsal alanlarda yeni arayışlar sürerken, Akdeniz ikliminin Ege bölgesinde de yayılım göstermesi onucu tropikal meyve yetiştiriciliği çalışmaları hız kazandı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde Muğla tropikal ve subtropikal meyve yetiştiriciliği değerlendirme toplantısı yapıldı. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz’un da katıldığı toplantıya Muğla bölgesinde tropikal meyve yetiştiricileri katıldı.

Değerlendirme toplantısının açılışında konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, “Değişen iklim koşulları, iklim şartları yaptığımız üretimlerin değiştirilmesi yönünde zorluyor. Değişen iklim koşulları yaptığımız mevcut tarımsal faaliyetlerde birçok sorunlar ortaya çıkarıyor. Hastalık ve zararlılar, hasat dönemleri gibi buna benzer birçok tarımsal üretimde yaptığımız tarımsal faaliyetleri sekteye uğratacak sorunlar ortaya çıkarıyor. Bu sadece ülkemizde yaşanan bir sorun değil, yaşanan küresel ve global iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bir süreç. Bu süreçte bizim amacımız üreticilerimizi yalnız bırakmamak. Üreticilerimize yeni üretim modelleri ile birlikte tarımsal faaliyetlerine yeni türler katmak. Muğla’nın mevcut iklim koşulları, coğrafi yapısı ve üreticilerimizin yeniliklere açık olması bizi yeni uygulamaları hayata geçirmemize katkı sunacak. Tropik ve Subtropik meyve yetiştiriciliği Muğla’da zaten belli bir noktaya geldi. Ancak yaşanan iklim değişikliği nedeniyle bizim bunu toplu bir şekilde ele alarak değerlendirmemiz gerektiğini ortaya koydu. Yapılacak değerlendirme toplantısını bir rapor halinde bilimsel veriler ışığında sonuçlandırmamız gerekiyor” dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yılmaz Boz, TAGEM olarak Muğla’da yapılacak tarımsal üretim çalışmalarına tam destek vereceklerini belirtti. Boz, “Muğla iklim ve coğrafi olarak çok önemli bir yer. Tropikal meyvecilik konusunda yıllar öncesinden başlatılan çalışmalar var. Biz TAGEM olarak zaten var olan bu çalışmalara daha fazla nasıl katkı veririz noktasında değerlendirme yapıyoruz. Tropikal meyve yetiştiriciliği konusunda Akdeniz bölgesi uygun bir iklime sahip. Fakat son yıllarda iklim değişikliğinin artması ile Ege Bölgesi de artık tropikal meyve yetiştiriciliğine elverişli bir bölge haline geldi. Akdeniz bölgesinde yetişen tropikal ve subtropikal meyve yetiştiriciliği Ege Bölgesine doğru bir kayma olursa hem bu bölgelerdeki tarımsal değeri arttırmış oluruz, hem de yeni tarımsal alanlar açmış oluruz. Eğer bu bölgede tropik ve subtropik meyve yetiştiriciliğini kaydırabilirsek ihtiyacımızın dışında ihracat bile yapabiliriz” dedi.