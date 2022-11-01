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İki olayda 12 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında 12 göçmen kurtarıldı.
MUĞLA 01.11.2022, 10:14
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında 12 göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yaşanan 2 olayda 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.