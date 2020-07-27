İasos kazısına odalar destek verecek
İASOS KAZI BAŞKANI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ASUMAN BALDIRAN, KAZI ÇALIŞMALARINA PROJE BAĞLAMINDA MİLAS MİMARLAR ODASI VE MİLAS HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASININ DESTEK VERECEĞİNİ SÖYLEDİ.
İasos Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Baldıran, antik kentte yürütülen arkeolojik kazılar hakkında bilgi aktarırken, kazılara Milas’taki odaların destek vereceğini belirtti.
Prof. Dr. Asuman Baldıran kazı çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Bizden önce İasos Antik Kentinde İtalyanlar kazı çalışmasını yürütüyordu. Son iki yıldır ise biz yürütüyoruz. Proje bağlamında Milas Mimarlar Odası ve Milas Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası destek verecek. Geçtiğimiz yıllarda da temizlik işçisi gönderilmesini talep etmiştik, yine bu yıl da Belediye olarak bölgedeki otların temizliği ve genel bölge temizliği açısından destek bekliyoruz. Bunun dışında çalışmaların daha sağlıklı gözlemlenebilmesi açısından drone destekli çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
|İmsak
|04:01
|Güneş
|05:48
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:33
|Yatsı
|22:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25