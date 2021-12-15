Hollanda’dan migren tedavisi için Muğla’ya geldi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde migren tedavisi gören arkadaşının tavsiyesi üzerine Hollanda’dan Muğla’ya gelen Lois Luca Doll sağlığına kavuştu.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Ali Murat Sonel tarafından migren (sinir gevşemesi) rahatsızlığı için ‘Migren Cerrahisi Operasyonu’ yapılan hastaya Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Ali Murat Sonel ve Anestezi doktoru Doç. Dr. Başak Altıparmak’ın da bulunduğu ekip tarafından, genel anestezi altında sinirlerin etrafındaki bağ dokusunu ve sinirleri sıkıştıran kemik dokusunun uzaklaştırılması ile migren cerrahisi operasyonu gerçekleştirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha önce yakın bir arkadaşına yapılan migren cerrahisi tedavisi sonrası tavsiye üzerine geldiğini belirten hasta Lois Luca Doll, yapılacak işlem için Op. Dr.Ali Murat Sonel ile irtibata geçtiğini, süreç hakkında bilgi sahibi olarak geldiği için operasyonun beklediğinden çok daha iyi geçtiğini belirtti.

Uluslararası Hasta Biriminin yakın takibinde, klinik çalışanlarının tıbbi takip ve tedavi sürecindeki ilgi alakalarından memnun kaldığını ifade eden Hollandalı Lois Luca Doll, migren rahatsızlığı olan arkadaşlarına ameliyat için ‘Türkiye’de Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesini’ tercih edebilirsiniz diye tavsiye edeceğini dile getirdi.

Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alaşan’ın geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğu hasta Lois Luca Doll, ameliyat sonrası yapılan kontroller sonrası şifa ile taburcu edildi.