Hokey sporcularından depremzedelere destek

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde Muğla’yı temsil eden Muğla Ege Yıldızları Hokey takımı ve milli sporcular depremzedeler ile sosyal sorumluluk projesi yapacak.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Liginde Muğla’yı temsil eden Muğla Ege Yıldızları sporcuları Sude Nur Kurt, Aleyna Başbuğ, Sıla Aleyna Çelebi ve Nilay Nur Öztürk Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarında kalan depremzede çocuklar ile bir araya geldi.

Muğla Ege Yıldızları Hokey Antrenörü Serkan Şen ,”Depremzedelere her anlamda destek vermeye çalışıyoruz, bu süreç zarfında toplamda 20’nin üzerinde depremzedeye yardımcı olduk kulüp olarak yardımlarımız devam edecek bu süreçte herkesin taşın altına elini koyması gerek bizde elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.