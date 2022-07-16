Hisarönü-Ovacık Kanalizasyon hattının yüzde 98’i tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fetniye Hisarönü-Ovacık mahallesi kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı çalışmaları devam ediyor. 2020 yılının Mart ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 121 bin metre kanalizasyon hat imalatı, 2 bin 644 muayene bacası, 3 bin 46 adet parsel bacası imalatı ve 3 adet terfi merkezi imalatının yüzde 99’u tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 6 bin 300,90 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 163 bin 250,98 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.