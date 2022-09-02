Herakleia kazıları değerlendirildi

Beşparmak (Latmos) dağı, Bafa gölü ve Herakleia antik kentinde yapılan çalışmaların değerlendirildiği, yapılacak çalışmaların planlandığı toplantı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Milas Kapıkırı mahallesinde yapılan toplantıda Latmos ve Herakleia kazısı hakkında katılımcılara bilgi veren Latmos ve Herakleia Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer kazı çalışmalarında gelinen son durum ve yapılan çalışmaları içeren sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı statüsü alarak 12 ay aralıksız kazı çalışması yapılacak olan Latmos ve Herakleia Antik Kentlerinde yapılan çalışmaların hızlanacağını belirten Kazı Başkanı Büyüközer, “Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının desteği ile 2021 yılında başlayan ve Göl Kalesindeki kazı çalışmalarını yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Göl Kalesinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlıklarına başlandığını vurgulayan Kazı Başkanı Büyüközer, kısa sürede kazı çalışmalarının tamamlayıp konservasyon aşamasına geçileceğini söyledi.

Göl kalesinde yapılan çalışmalarda elde edilen en önemli verilerden birinin kalenin Menteşe Beyliği döneminde aktif olarak kullanıldığının keşfedilmesi olduğunu söyleyen Büyüközer, Kale kazısında ortaya çıkan mekânların Menteşe beyliği döneminde yapıldığını tespit ettiklerini, Kaledeki buluntuların büyük bir bölümünün de Menteşe Beyliği dönemine ait olduğunu ifade etti.

Sunumun ardından Latmos ve Herakleia Antik Kentlerinde ve Kapıkırı mahallesinde bütüncül bir yaklaşımla yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Ege bölgesinin en büyük gölü olan Bafa Gölünün tabiat parkı olduğunun belirtildiği toplantıda, Göl çevresindeki bitki örtüsünde, 80 familyaya ait 237 cins, 325 tür, 22 alttür ve 7 varyete tespit edildiği, Tabiat parkının 261 kuş, 22 sürüngen ve 19 memeli türüne de ev sahipliği yaptığı vurgulanarak göl ve tabiat parkının ekolojisinin korunması için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

Toplantının ardından Vali Orhan Tavlı ve diğer katılımcılar Latmos ve Herakleia Antik Kentleri Kazı Başkanı Doç. Dr. Zeliha Gider Büyüközer mihmandarlığında Kapı kırı mahallesinde, antik kentlerde ve Bafa gölü kıyı şeridinde incelemelerde bulundu.