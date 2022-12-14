Hentbol Genç Kızlar ve Erkekler il birinciliği sona erdi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı okul sporları organizasyonu Hentbol Genç Erkekler ve Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Erkeklerde Kokpit Havacılık Lisesi, Köyceğiz Fen Lisesi, Köyceğiz Anadolu Lisesi, Bodrum Halil İbrahim Hiper Adnan Hiper Anadolu Lisesi, Milas Şehit Murat İnci İmam Hatip Lisesi katıldı.

Genç Kızlarda ise Bodrum Halil İbrahim Hiper Adnan Hiper Anadolu Lisesi ve Köyceğiz Anadolu Lisesi katılırken, Bodrum Halil İbrahim Hiper Adnan Hiper Anadolu Lisesi birinci oldu.

Genç Erkeklerde Ula Koktip Lisesi Köyceğiz Fin Lisesini 33-5, Milas Şehit Murat İnci Lisesini 30-25, Köyceğiz Anadolu Lisesini hükmen ve Bodrum Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesini de 29-25 yenerek namağlup şampiyon oldu.