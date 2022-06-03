Hem öğrendiler, hem eğlendiler

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2014’ten bu yana her yıl bahar aylarında yapılan Lider Çocuk Tarım Kampına bu yıl Kafaca ve Yenice İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri ile Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sevgi evinden öğrenciler katıldı.

Her yıl farklı ana tema üzerine işlenen ve eğitimleri verilen kampın bu yıl konusu FAO tarafından ilan edilen Su Ürünleri Ve Balıkçılık Yılı konusu oldu. Üç ayrı guruba üç ayrı gün şeklinde planlanan kampın ilk durağı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü oldu.

Burada su ürünleri mühendisleri tarafından denizler ve balıklar hakkında bilgi alan öğrenciler, binayı gezerek şubelerin yapmış olduğu farklı çalışma konularını ilgili uzman ekiplerden dinledi. Tarımın sadece topraktan ibaret olmadığını gören öğrenciler farklı çalışma konularını ve farklı meslek dallarını tanıma fırsatı buldu.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan firmaları ziyaret eden öğrencilere balıklar tanıtıldı, balık ekmek ikram edildi. Gezi programında su ürünleri kooperatiflerini de ziyaret eden çocuklara kooperatifçiliğin balıkçılıkta önemi ve avcılık hakkında yerinde bilgi verildi. Tekne gezisi ve ardından Bodrum ilçesinde Dolfin gösterisi ile son buldu.

Bir diğer gezi ise Ula ilçesinde ve Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren su ürünlerine ziyaretle devam etti. Balığın faydalarına da değinilen gezi, Dalyan’da tekne gezisi ve Caretta Carettaların yumurtalarını bıraktıkları İztuzu sahili gezisiyle son buldu.