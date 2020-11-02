Helikopter ve personelleri Milas’tan ayrıldı
MİLAS VE BODRUM BAŞTA OLMAK ÜZERE EGE BÖLGESİNDE ÇIKABİLECEK ORMAN YANGINLARINA HAVADAN MÜDAHALEDE BULUNULABİLMESİ İÇİN ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KİRALANAN HELİKOPTER, EKİBİYLE BİRLİKTE MİLAS’TAN AYRILDI…
Milas ve Bodrum başta olmak üzere Ege bölgesinde çıkabilecek orman yangınlarına havadan müdahalede bulunulabilmesi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan helikopter, ekibiyle birlikte Milas’tan ayrıldı
Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan, 1 Haziran tarihi itibariyle Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait Güvercinlik Mahallesi’ndeki Gökçeler Mevki Helikopter Pisti ve Tesisleri’nde konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinin görev süresi sona erdi.
Milas ve Bodrum başta olmak üzere bölgede çıkan yangınlara havadan müdahale eden helikopterde Kırgız Kaptanlar Nurmanbek Zakov ve Talaibek Akylbekov, Yetkili Türk Pilot Yusuf Bakar, Milas Orman İşletme Müdürlüğü personelleri, uçuş mühendisi, yer teknisyenleri görev yaptı.
Tek sortide 2 buçuk ton su atan helikopter, Milas’ın dışında Muğla’nın diğer ilçeleri ve bu yıl özellikle terör örgütü mensuplarınca defalarca kundaklanan Hatay’da da görev aldı.
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