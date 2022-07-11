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Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı

Türk rapçi ve söz yazarı Heijan, gerçek ismiyle Doğan Tarda ile Muti yani Mücahit Doğan Bodrum’da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

MUĞLA 11.07.2022, 17:09
Heijan ve Muti bayramda unutulmaz bir gece yaşattı

Türk rapçi ve söz yazarı Heijan, gerçek ismiyle Doğan Tarda ile Muti yani Mücahit Doğan Bodrum’da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Bodrum’da Kurban Bayramı’nın ikinci gününde kentin meşhur geceleri de hız kazandı. Önceki gece Rapçi Heijan ve Muti, Gümbet Barlar Sokağı’nda sahne aldı. İkiliyi izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha’da sahne alan Heijan ve Muti için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu. Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren ikiliye hayranları da eşlik etti.

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