Hazır beton santrallerine sıkı takip

Menteşe Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü emir ve yasaklar yönetmeliğinin yeniden düzenlemesi üzerine kaçak yapıyla mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Zabıta Müdürlüğü’nün gelişen koşullar ve günümüz şartlarına uygun şekilde çalışmalarını yürütebilmesi için, Menteşe Belediye Meclisi’nin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda, kaçak yapıyla mücadelede yeni bir döneme girildi.

Menteşe Belediye Meclisi’nin 5 Ocak 2021 tarihli kararına göre, ilgi kurumlardan yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılara (Ruhsatsız [kaçak] yapılara) ve İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğünden izin alınmadan her türlü alana hazır beton sevki ve dökümü yapmak, (Beton firması tarafından istekte bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, yapı ruhsatı ve yapı tadilat ruhsatı izin belgeleri istenecektir.) maddesi eklendi.

Buna göre; yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılarda, İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğünden izin alınmadan hazır beton sevki ve dökümü yapmak izne tabi olacak. Yönetmeliğe uymayan santrallere cezai işlem uygulanacak.