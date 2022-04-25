“Hazan” şarkısına kattığı yorum büyük beğeni topladı

Genç seslerin canlı akustik performanslarıyla yer aldığı Azka TV Youtube kanalında Sezen Aksu’nun "Hazan" isimli şarkısına kattığı yorumla yer alan Ufuk Çakır tıklanma rekorları kırmaya başladı.

Müzik yarışmasında elde ettiği başarısı ve farklı ses rengi ile uzun yıllar müzik sektöründe yer alan Ufuk Çakır “Hazan” adlı şarkıyı canlı olarak yorumladı. Söylediği şarkıyla beğeni toplayan Çakır, tıklanma rekoru da kırmaya başladı. Şarkıya kattığı kedine has yorumuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Solistlerin tamamen hücum kayıt denilen şekilde şarkılar yorumladığı ve gerçek seslerini ön plana çıkaran Azka müzik, Azka TV Youtube kanalı üzerinden akustik çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek.