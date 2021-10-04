banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Altının gram fiyatı 501 lira
Altının gram fiyatı 501 lira
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Fenerbahçe zirveyi bırakmıyor!
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
Aslan son dakikada 3 puanı kaptı
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması

Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı kutlama

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte farkındalık çalışması yaptı.

MUĞLA 04.10.2021, 14:27
Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı kutlama

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte farkındalık çalışması yaptı.

Menteşe İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu’nun sahiplendiği kediye kedi evi ve mama hediye edilerek, öğrencilere yönelik eğitim düzenledi. Düzenlenen programa Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kuray, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, öğretmenler, ilgili teknik personel ve öğrenciler katıldı. Okul kedisi Merkür’e kedi evi hediye edildi.

Öğrencilere evcil hayvanlar, sokak hayvanları ve yaban hayvanlarının korunması hakkında bilgi verilerek, ekosistemde her canlının gerekliliği anlatıldı. Oyun eşliğinde yapılan eğitimde havada, karada ve denizde yaşayan canlıların yaşam alanlarını korumanın gerekliliği anlatıldı. Ayrıca bir canlının atığının başka canlının hayat kaynağı olabileceği ifade edilerek evsel atıklarla sokak hayvanlarına besin kaynağı sağlanabileceği anlatıldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P