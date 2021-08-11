banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Kraliçe'nin oğlu Prens Andrew'a cinsel istismar davası!
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Binali Yıldırım: Türkiye olmazsa mülteciler Avrupa'yı istila eder
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Muazzez Ersoy'dan TRT'ye sitem! Artık burama geldi...
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti
Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde hayvan çiftliğinin bulunduğu makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

MUĞLA 11.08.2021, 15:52
Hayvan çiftliğine sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Muğla’nın Milas ilçesinde hayvan çiftliğinin bulunduğu makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Dibekdere Mahallesi Sırtlan Mevkii’nde yangın çıktı. Yangın bölgesine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplere yangın söndürme helikopteri ise havadan destek verdi. Bölgede bulunan bir hayvan çiftliğine de sıçrayan yangının samanlığa zarar verdiği öğrenildi.
Yorumlar (0)
28°
açık