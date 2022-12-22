Hayırsever’den Bodrum’a Aile Sağlığı Merkezi

Bodrumlu hayırsever vatandaş Güngör Yazar Bodrum Karakaya Mahallesinde Aile Sağlı merkezi yaptıracak. Protokol İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever arasında imzalandı.

Bodrum Karakaya Mahallesinde yapılacak olan 3 hekimli 191 m2 kapalı alana sahip Aile Sağlığı Merkezine Hayrünnisa Yazar Aile Sağlığı Merkezi adı verilecek

Vali Orhan Tavlı, protokol çerçevesinde yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezi’nin Muğla’ya ve Bodrum’a hayırlı olması temennisinde bulunarak toplum sağlığına olan desteğinden dolayı hayırsever Güngör Yazar’a teşekkür etti.

Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, hayırsever Güngör Yazar, kızı Eda Doğan katıldı.