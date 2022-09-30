Hayatlarının aşklarını YK Enerji’de buldular

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji), kurulduğu günden bugüne, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine kattığı katma değerin yanı sıra bölgesinde istihdamın da ana kaynağını oluşturuyor.

Nesiller boyu süren istihdamı ile faaliyet alanındaki bölge halkına öncelik tanıyan YK Enerji, istihdamının yüzde 75’ini çevre köylerden sağlaması ile dikkat çekiyor. YK Enerji, bulunduğu ilçenin refahına katkı sunmaya devam ederken Milas halkının hayatında nesiller boyunca iz bırakıyor. Zira santralde çalışırken tanışıp evlenen, çocukları da santralde çalışan onlarca hikaye bulunuyor.

Baba oğul veya karı koca çalışanların çoğunlukta olduğu şirkette, 2015’ten bu yana Yeniköy Termik Santrali’nde görev alan Emre Barut ve Özlem Barut, santralde tanışıp evlenen ve yaşamını santralin Kemerköy’de bulunan sosyal tesislerinde sürdürüyor. Santralde kazan bakım mühendisi olan Emre Barut, Yeniköy Kemerköy Termik Santrallerinin özelleştirildiği 2014 yılından kısa bir süre sonra göreve başladığını ifade ederek, 7 yılı aşkın süredir işini severek yaptığını belirtti.

Santralde, dinamik bir süreç içinde çalıştıklarını ifade eden Barut, “24 saat çalışan bir elektrik üretim santralinde görev yapıyoruz. Enerji piyasası arz güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından ekipmanlarımızın bakımlı olması arıza kaynaklı duruşlarımızın en aza indirgenmesi çok önemli” dedi.

Eşi Özlem Barut ile 2015 yılında santralde tanıştığını anlatan Barut, şöyle konuştu: “2015 yılında özelleştirme neredeyse yeni tamamlanmış ve santralin norm kadroları tamamlanmaktaydı. Özlem de işe yeni başlamıştı. Çalışma arkadaşı olarak başlayan ilişkimiz, ilerleyen dönemlerde duygusal olarak da gelişti ve yaklaşık 1 yıl sonra 2016 yılında evlendik. Santralde beraber çalışmamıza rağmen departmanlarımızın farklı olmasından dolayı çok fazla görüşemiyoruz. Ancak eşimle ortak olarak ilgilendiğimiz ve benim bakımından onun da işletmesinden sorumlu olduğu ekipmanlar var. Bunlar üzerinde yaşanan problem olursa veya geliştirilmesi gerekirse beraber çalışarak çözüm bulmak keyifli. Bunun dışında kariyerindeki başarılarına bizzat şahit oluyorum ve bu da gurur verici.”

“Eşimle birbirimizi daha iyi anlıyoruz”

Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri’nde kimya mühendisi olarak çalışan Özlem Barut da santralin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, şirkete aidiyet duygusunun artığını söyledi. Barut, konuşmasına şöyle devam etti:

“2015 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra kimya mühendisi olarak Kemerköy Termik Santrali’nde işe başladım. 7 yılı aşkın süredir santralda Kimya ve Su Hazırlama Birimi’nde çalışıyorum. Bu 7 yıllık çalışma serüvenine kimya mühendisi olarak başladım ve yaklaşık bir yıldır kimya başmühendisi olarak devam ediyorum. Eşimle işyerinde tanıştık. Her santralde olduğu gibi yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. Aynı işyerinde olmak, nasıl bir yoğunluk yaşadığını bilerek birbirimizi daha iyi anlayıp, daha çok destek olmamızı sağlıyor. Beraber çalışıp sonrasında evlendikten sonrada aynı profesyonellikte çalışma hayatımıza devam ettik. Bu sebeple aynı ortamda çalışmanın zorluğundan çok iyi ve güzelliğini yaşıyoruz”