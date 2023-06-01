Hayat boyu öğrenme haftası Muğla’da başladı

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1-7 Haziran tarihleri arasında ülke genelinde birbirinden farklı etkinliklerle kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Muğla’da başladı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası çerçevesinde Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, kutlama programı ve yıl sonu sergi açılışı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emel Demez’in açılış konuşmasıyla devam etti. 2022-2023 eğitim öğretim yılı boyunca kurum bünyesinde okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar, genel kurslar olmak üzere Menteşe’de toplam 563 kursun açıldığını ve bu kurslara 15 bin 310 kursiyer kaydının yapıldığını belirten Emel Demez, yılsonu sergisinde 99 dalda, 174 kursa kayıtlı 2 bin 895 kursiyerin eserlerinden örnekler sergilendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi etkinliklerinde, Muğla il birincisi olan Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Türk Müziği Korosu, söylediği şarkılarla programa renk kattı. Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunu Ekibinin zeybek gösterisiyle devam eden program, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından protokol eşliğinde, iyi dilek ve temennilerle serginin açılış kurdelesi kesildi. Kursiyerlerin yıl boyunca yapmış oldukları birbirinden güzel eserlerin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu sergide açılan stantlar, protokol ve vatandaşlar tarafından gezildi.

Hayat Boyu Öğrenme çerçevesinde halk eğitim merkezlerinde her yaş ve meslekten insanın ilgi yetenek ve beklentilerine uygun birçok faaliyetin gerçekleştiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “ Muğla genelinde eğitim öğretim yılı başından bu yana Halk Eğitim merkezlerimiz tarafından 6 bin’e yakın kurs açılarak, bu kurslarda 32 bin kursiyerimize eğitim verdik. Aynı zamanda, bu sene köy yaşam merkezlerine dönüştürdüğümüz kapalı köy okullarımızda açtığımız halk eğitimi kurslarımızda da, köy kadınlarımıza dokumadan tarımsal üretime bir çok alanda verdiğimiz kurslarla aile bütçelerine katkı sağlayacak eğitimler sunduk” dedi.

Menteşe’de toplam 563 kursun açıldığını ve bu kurslardan 15 binden fazla kursiyerin faydalandığını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “İnsan emeğinin olduğu her faaliyetin, her ürünün çok değerli olduğunu burada yapılan el emeği göz nuru çalışmalarda görmekteyiz. Yıl boyunca uzun ve sabırlı çalışmalar gösteren ve sergimizin oluşmasında emeği geçen tüm kursiyerlerimize, onlara bu çalışmalarında rehberlik eden öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve idari personelimize, katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kutlama programı ve yıl sonu sergisine; Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, il ve ilçe eğitim yöneticileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurs eğiticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.