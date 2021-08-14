Hayalet ağlara dolanan orfozu kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan orfoz, balıkçıların bıraktığı hayalet ağlara dolandı. 27 metre derinlikte ölümü bekleyen balığı son süngerci Aksona Mehmet kurtardı.

Bodrum’da son süngerci olarak bilinen "Aksona" lakaplı 72 yaşındaki Mehmet Baş, yıllardır balıkçılar tarafından kayalıklarda bırakılan ağları kendi imkanlarıyla temizliyor. Son olarak Orakların açığında 27 metre derinliğe dalan Mehmet Baş, hayalet ağlara takılmış yaklaşık 10 kiloluk sinaritle karşılaştı. Ardından 3 kiloluk orfozu fark eden Aksona Mehmet, balığın yaşadığını gördü. Oğlunun yardımıyla hayalet ağı tekneye çıkarak Aksona Mehmet, nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan yaklaşık 3 kiloluk orfozu kurtardı.

Aksona Mehmet, o anları şöyle anlattı:

“Orakların açığına daldığımda 27 metrede balıkçılarımızın taşlara takıp bıraktığı hayalet ağları gördüm. Ağa takılmış ve çürümüş 10 kiloluk bir sinarit gördüm. Ağa takılıp ölmüş daha birçok balık vardı. Bir baktım 3 kiloluk bir Orfoz dolaşmış ağlara çırpınıyor, içim parçalandı. ‘Yavrum kaç gündür açsın’ dedim içimden. Yüzeye çıkıp üzerimizde bizi takip eden oğlumdan 50 metrelik yüzen halatın ucuna bir şamandıra bağlayıp atmasını söyledim. Halatın ucunu aldığım gibi geri daldım, ağları bağladım ve yüzeye çektim. Orfozu ağlardan kurtarıp ait olduğu yere attık. Sağlıklı bir şekilde ait olduğu yere dönünce mutluluktan uçacaktım.”