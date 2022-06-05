banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Dursun Özbek:
Dursun Özbek: "Hedefimizde küçülmek yok"
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Pablo Laso kalp krizi geçirdi
Bodrum sahillerinde yoğunluk
Bodrum sahillerinde yoğunluk
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı
İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı

Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Muğla Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kediye itfaiye ekipleri kurtardı.

MUĞLA 05.06.2022, 17:42
Havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Muğla Menteşe ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kediye itfaiye ekipleri kurtardı.

Menteşe Karamehmet Mahallesi Halil İbrahim Doğruel Sokak’ta apartman havalandırma boşluğuna kedi düşmesi sonrası kedi sahibi 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından kurtarılan kedi sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
26°
açık