Hastanede tedaviye gelen çocuklara oyun alanı düzenlendi

Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nin bulunduğu alanda çocuklar için oyun ve seyir alanı oluşturuldu.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı ve idari ekipler tarafından polikliniklere muayene olmaya gelen çocuklar için oyun alanı oluşturuldu. Menteşe Devlet Hastanesi’ne muayeneye gelen veya ebeveynlerinin muayeneleri esnasında yanlarında bulunan çocuklar bir yandan muayene olurken, diğer yandan çizgi film seyrederek keyifli vakit geçirecek. Aileler bir nebze olsun çocuklarının sevinciyle rahatlatacak olan oyun alanına, Menteşe Devlet Hastanesi personelleri tarafından sık sık dezenfekte edilerek sağlıklı bir ortam haline getiriliyor.

Menteşe Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şadi Ballı “Çocuklarımız hepimizin en değerlileri ve biz ebeveynlerinin en büyük servetleri. Bazı çocuklarımızın hastaneye gelirken endişelerini ortadan kaldırmayı hedefledik. Doktorlarıyla daha huzurlu buluşmalarını sağladık. Şimdi mutlu bir şekilde muayene olduklarını görmek bizleri sevindiriyor” dedi.