Hastane yolu 2’nci etap çalışması başladı
MENTEŞE BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN, GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İLK ETABI TAMAMLANAN MENTEŞE DEVLET HASTANESİ ÇEVRESİNDEKİ YOL YENİLEME ÇALIŞMALARINDA İKİNCİ ETAP YOL ÇALIŞMASINA BAŞLANDI.
Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından, geçtiğimiz günlerde ilk etabı tamamlanan Menteşe Devlet Hastanesi çevresindeki yol yenileme çalışmalarında ikinci etap yol çalışmasına başlandı.
İkinci etap yol çalışmasını yerinde inceleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kentin daha çağdaş bir görünüme ve güvenli yollara sahip olması için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
İnceleme sırasında bölge esnafıyla da görüşen Başkan Gümüş, “Hastanemiz hizmete açılmasının ardından, hastane çevremizdeki yollarda yenileme çalışması başlattık. Halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan hastanemizin ulaşım yolları, modern ve güvenli olmalı. Bu kapsamda çalışmalarımızın ikinci etabındayız. Bu etapta yol gövdeleri kaldırımlar ve otopark ceplerinde yenileme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar kısa süre içerisinde sona erecek ve yol halkımızın kullanımına açılacak” dedi.
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:33
|Yatsı
|19:52
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2