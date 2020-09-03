Hastalığının tedavisi için donör bekliyor
UZUN ZAMANDIR TEDAVİ GÖRDÜĞÜ KARACİĞER RAHATSIZLIĞI İLERLEYEN 35 YAŞINDAKİ HALİL GÜLTEKİN DONÖR BEKLİYOR.
Uzun zamandır tedavi gördüğü karaciğer rahatsızlığı ilerleyen 35 yaşındaki Milaslı Halil Gültekin uygun donör bekliyor.
Aslen Milaslı olan ve Bodrum’da ikamet eden 35 yaşındaki Halil Gültekin, karaciğer rahatsızlığından dolayı uzun zamandan beri hastanede tedavi görüyor. Hastalığının ilerlemesi ve karaciğerinin artık vücuttaki görevini yerine getiremediği için Gültekin’e donör aranmaya başlanıldı. Halil için seferber olan ailesi yardım için sosyal medya hesaplarından da duyuru yaptı. İzmir’de özel bir hastanede gerçekleşecek işlemler için Halil Gültekin’in B Rh pozitif ve ya negatif kan grubundan nakil beklediği ifade edildi. Organ bağışı için 0 532 615 88 40 numaralı telefondan ulaşılmasını talep eden Gültekin ailesi sabırsızlıkla evlatları için çalacak telefonu bekliyor.
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