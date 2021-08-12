Harem balesi tam not aldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen 18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde sahnelenen “Harem” balesi sanatseverlerden tam not aldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ülkemizin kültür sanat yaşantısında ayrıcalıklı bir yeri olan “18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali” Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün iddialı eserlerinden “Harem” balesini Bodrum’lu seyirci ile buluşturdu.

Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan eserin ikinci temsili 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı sahnelenecek.

1998 yılında, reji ve koreografisini Merih Bahar Çimenciler’in gerçekleştirdiği “Harem” balesi, Osmanlı İmparatorluğunun en parlak dönemlerinden bir kesiti bale adımlarıyla anlatan tek Türk balesi olma özelliği taşımakta. Sahnelendiği ilk günden itibaren izleyicilerden büyük ilgi gören, Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin kapalı gişe oynayan “Harem” balesinin muhteşem dekor ve kostümlerini dünyaca ünlü Rus tasarımcı, tarihçi ve araştırmacı Alexandre Vasiliev hazırladı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Bale sanatçılarının muhteşem performansları ile sahneye taşınan, 18 yıldır Devlet Opera ve Balesi’nin Türkiye’de kapalı gişe oynayan yegâne eseri olma özelliğini taşıyan eserin Işık tasarımı ise Tahsin Çetin’e ait.

Ney, kanun, bendir, kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla yurt içi ve yurt dışında icra edilen ilk Türk Bale eseri olan “Harem” balesi, Topkapı Sarayı’nın gizemli yaşantısından, cariyelerinden, iktidar hırslarından veKösem Sultan’ın hayatından kesitlerin ışığında Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli dönemlerinden bir bölümü sahneye taşıyor.

13 Ağustos 2021 Cuma akşamı da sahnede olacak eserden sonra geçmiş senelerde Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisi ile sahnelenen ve Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatının anlatıldığı “Frida” balesi 15 Ağustos 2021 Pazar akşamı sahnelenecek.