Halk plajlarında çalışmalar aralıksız sürüyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında sezon öncesi başlattıkları çalışmaları vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler doğrultusunda da sürdürmeye devam ediyor.

Belediyesi bünyesinde bulunan Kumbahçe, Gümbet, Ortakent, Bitez, Turgutreis Amiral Kafe önü, Gümüşlük, Bölme, Gündoğan ve Türkbükü halk plajlarında, Bodrum Belediyesi tarafından turizm sezonu öncesi gerçekleştirilen çalışmalar, sezon boyunca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da sürdürülüyor.

Koyunbaba Mahallesi’nde gerçekleşen halk buluşmasında bir vatandaşın, Bölme Halk Plajı’na engelli platformu talebinde bulunması üzerine, Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanan engelli platformu plaja yerleştirildi.

Vatandaşlardan gelen her talebi en hızlı şekilde yerine getirdiklerini belirten Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürü İzzet Mert Kallem, turizm sezonu öncesi ve sonrasında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“2021 yılında 64 adet halk plajı varken 2022 yılında 77 adet halk plajı ile vatandaşlara hizmet sağlıyoruz. Halkın kullanımı için öncelikle sahil düzenlemesi ile başladığımız plajlara bin 826 şemsiye, 29 duş, 25 tuvalet, 51 soyunma kabini, 530 m uzunluğunda engelli ahşap yürüyüş yolu, 2 adet görme engelli parkuru, 8 adet engelli platformu, 7 adet yüzer şezlong yerleştirdik. 60 plajda yüzme kulvarı güvenlik şamandırası çekili. Her plajımızda çöp kovası bulunuyor. 11 adet geri dönüşüm kutusu (Mavi Bayraklı Halk Plajlarında kullanılmak üzere) ve uyarı tabelaları her plajımızda mevcut olup Mavi Bayraklı Halk Plajlarında 2 kişilik olmak üzere 22 can kurtaran bulunuyor. Plajlarımızın bakım, onarım (şemsiye direkleri, soyunma kabinleri, duş ve WC bakımları vb.) faaliyetleri günlük denetimler ile tespit edilip ivedilikle müdürlüğümüzce yapılıyor. Plaj temizliği günlük olarak personellerimiz tarafından eksikleri giderilip yapılmakta. Bunların yanı sıra belirli tarihlerde ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganı ile deniz dibi temizliği yapılıp TURÇEV ile birlikte çevre bilinçlendirme etkinliği ve Mavi Bayraklı Halk Plajları denetimleri yapılmıştır. Bitez Özgür Mavi Bayraklı Halk Plajı’nda Sağlık Vakfı ile engelliler için etkinlik yapıldı”

Koyunaba Halk Buluşması’nda vatandaşlardan gelen belediye kafe talebi üzerine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, halk plajlarını ve buralarda vatandaşın en uygun hizmeti en iyi şekilde alabilmesini çok önemsedikleri belirterek, göreve geldiklerinden bu yana halk plajlarında 2 plaj kafe ile hizmet verildiğini, bu sayının ise bu yıl itibariyle mobil kafelerle birlikte 8’e yükseldiğini söyledi. Başkan Aras ayrıca, mobil kafelerle ilgili vatandaşlardan gelen olumlu görüşler üzerine Bodrum genelindeki plajlardaki mobil kafe sayısının artırılacağını, Koyunbaba ve Bölme halk plajlarında da öncelikle mobil kafe olmak üzere önümüzdeki yaz öncesi birçok çalışmanın bitirileceğini ifade etti.