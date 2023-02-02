Halk pazarını soğuk vurdu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulan bölgenin en büyük halk pazarı havaların ani soğuması nedeniyle hem satıcıları, hem de vatandaşları etkiledi. Aydın ve Denizli’den gelen satıcılar müşteri gelmeyince ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Muğla’da geceleri eksi 6 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı gündüz saatlerinde 3-5 derece arasında değişiyor. Meteoroloji Cumartesi ve Pazar günleri Muğla’da hava sıcaklığının geceleri eksi 10 dereceye kadar düşeceğini açıklarken, Muğla’da uzun yıllar ortalamasının altında bir sıcaklık yaşanması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ani düşmesi ile Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan halk pazarı soğuk hava nedeniyle pazarcıları da etkiledi. Aydın ve Denizli’den Menteşe pazarına gelen pazarcılar soğuk hava nedeniyle ateş yakarak ısınmak zorunda kaldılar.

Soğuk hava nedeniyle çok sayıda pazarcı sergi açmazken, pazarda sergi alanları boş kaldı. Bölgenin en büyük halk pazarlarından birisi olan Menteşe halk pazarına vatandaşlar da soğuk hava nedeniyle ilgi göstermedi. Vatandaşlar pazar alışverişi için soğuk nedeniyle dışarı çıkmadı.