Hacı adaylarına eğitim

Muğla İl Müftülüğü tarafından, 2022 yılında Muğla’dan kutsal topraklara gidecek 148 hacı adayına yönelik eğitim seminerleri Müftülük toplantı salonunda başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 yılı hac organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarının kutsal topraklarda hac ibadeti esnasında neleri dikkat etmeleri amacıyla Muğla İl Müftülüğü organizesinde 2 gün sürecek ‘Hac eğitim seminerleri’ başladı.

Haziran ayında Muğla’dan yola çıkacak olan hacı adaylarının ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmelerini temin etmek amacıyla düzenlenen seminer, İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan seminerin açılış konuşmasını İl Müftüsü Yaşar Çapçı yaptı. Çapçı, ana hatlarıyla hac ve Umre ibadeti, haccın hükümleri ve hac sembolleri konularında bilgi verdi.