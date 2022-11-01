Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu

Muğla’da gün batımında oluşan yarım Ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.

384 bin 400 kilometre uzaklıktaki yarım Ay, Muğla semalarında izleyenlere görsel şölen sunarken, parlaklığıyla ve çukurların görüntüsü ile ortaya kartpostallık görüntüler sundu.