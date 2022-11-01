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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
Gün batımında yarım Ay görsel şölen oluşturdu
Muğla’da gün batımında oluşan yarım Ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
MUĞLA 01.11.2022, 22:13
Muğla’da gün batımında oluşan yarım Ay seyri doyumsuz görsel şölen oluşturdu.
384 bin 400 kilometre uzaklıktaki yarım Ay, Muğla semalarında izleyenlere görsel şölen sunarken, parlaklığıyla ve çukurların görüntüsü ile ortaya kartpostallık görüntüler sundu.