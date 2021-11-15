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Gümüşlük ve Gümbet’in arıtma kapasitesi 200 bin kişiye çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46’dan yüzde 91’ e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesis projelerinin yapımı devam ediyor.

MUĞLA 15.11.2021, 15:43
Gümüşlük ve Gümbet’in arıtma kapasitesi 200 bin kişiye çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46’dan yüzde 91’ e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesis projelerinin yapımı devam ediyor.

Tüm bu yatırımların yanı sıra Yarımada’da altyapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması için yeni yatırımların da temeli atılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan ve 200 bin kişiye hizmet verebilecek Gümbet, Gümüşlük atıksu arıtma tesisleri kapasite artış projeleri devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı yatırımları ile Bodrum’un önemli eksiklerinden biri ortadan kalkmış olacak. Bu kapsamda 127 Milyon TL yatırımla Gümbet Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 3, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 4 katına çıkıyor. Bodrum Gümbet’te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi 9 bin 600 m3/gün’den 29 bin 900 m3/gün’e, Gümüşlük Mahallesinde bulunan atıksu arıtma tesisinin kapasitesi ise 2 bin 500 m3/gün’den 9 bin 900 m3/gün’e çıkarılıyor. İki tesis tamamlandığında 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek.

İki arıtma tesisinde Ön Arıtma Sistem Üniteleri, Kaba Izgara Kanalı, Ön Arıtma dağıtım yapısı, Paket tip Ön Arıtma Ünitesi, Tambur Elek Kanalı, Havalandırma Havuzları ve Dağıtım yapısı, Blower binası rehabilitasyonu, MBR Sistemi, Saha borulama hatları ile bu işler ile tamamlayıcı olan Elektrik sistemleri ve SCADA sistemi bulunacak.

Bodrum altyapı projeleri hızla ilerliyor

Bodrum İlçesinin altyapı eksiklerini gidermek için yapımına başlanan 160 milyon TL’lik kanalizasyon hattı inşası da hızla ilerliyor. 160 kilometrelik hattan Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri yararlanacak. Proje kapsamında 78 km. kanalizasyon hattı, 2 bin 20 adet muayene bacası, 486 parsel bacası ve çalışmalarda zarar gören yollarda 43 bin 400 metrekare tamirat çalışması yapıldı. Kanalizasyon hattının yanı sıra Bodrum’un en büyük Atıksu Arıtma Tesisi olacak Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çalışmaları da devam ediyor. Proje kapsamında inşaat işlerinin tamamlanma oranı yüzde 65 olurken, genel ilerleme yüzde 29.

Başkan Gürün; “Bodrum tarihinin en büyük yatırımı”

Bodrum tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Muğla’mız birbirinden değerli 13 ilçesi, doğası, tarihi ve kültürüyle ülkemizin en önemli şehirlerinden birisidir. Bizde şehrimizi daha da ileri götürmek, mevcut güzelliklerini geliştirerek geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda tüm ilçelerimizdeki projelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bodrum ilçemizde de bu önemli yatırımları hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilindiği gibi Bodrum ilçemizin nüfusu yaz aylarında yaklaşık 5 katına çıkıyor ve bizde hizmetlerimizi bu nüfusa göre planlamak zorundayız. Bu kapsamda 650 milyon TL’yi aşan yatırımlarımızın yanına Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesislerini de ekledik. Bu tesislerde mevcut arıtma kapasitelerini arttırıyoruz. Her iki tesisimiz tamamlandığında 200 bin kişilik nüfusa hitap edecek hale gelecek. Tüm bu hizmetlerimiz tamamlandığında Muğla’mızın incisi Bodrum modern altyapısı, yenilenen yüzü ile vatandaşlarımızı karşılayacak” dedi.

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