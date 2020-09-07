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Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNDE İLÇE GİRİŞİNDE DURDURULARAK ARANAN ARAÇTAN MADDİ DEĞERİ YÜKSEK GÜMRÜK KAÇAĞI MALLAR VE UYUŞTURUCU OLARAK KULLANILAN SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLDİ…
MUĞLA 07.09.2020, 11:34
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Milas KOM ve NSM Grup Amirliği görevlileri tarafından tespit edilen ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan adli arama neticesinde; maddi değeri yüksek gümrük kaçağı, 15 adet Saat, 50 adet farklı markalarda parfüm ve ayrıca 138 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen ve tanesi 5 bin 500 TL civarında piyasada satışa sunulan 15 saat, yine fiyatı 900 ila 750 TL artasında değişen 50 farklı marka parfüm ve 138 adet sentetik eczaya el konulurken, araçta bulunan 3 şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
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